Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: YKS ve LGS soru konuları verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk, okullarda uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından bu tarihten sonrası için senaryoların ne olacağının sorulması üzerine şunları kaydetti: “30 Nisan sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır. Önümüzdeki haftadan itibaren her sınıf düzeyindeki çocuklar için günlük akış şemaları oluşturduk ve bunları velilerimize ulaştıracağız. Ayrıca evde yapılabilecek yüzlerce etkinlik önerisini de velilerimize ulaştırmış olacağız.”

DENEYLER DE YAYIMLANACAK



“Öğretmenin kendi öğrencisiyle buluşması için hazırlanan canlı sınıfı önümüzdeki hafta sadece 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize kademeli açıyoruz. Ayrıca sanat, spor ve müzik etkinlikleri hazırlanıyor. Öte yandan basit malzemelerle hazırladığımız 40 deney, bu haftadan itibaren yayınlanacak.”

LGS’DE ERTELEME YOK



“LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS’de hem LGS’de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl LGS’ye 500 bin civarında öğrenci girecek. Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9’uncu sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. ‘Bizim şansımız azaldı’ diye düşünmesinler. Hayır azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10’unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10’unu alacağız.”