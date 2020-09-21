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21 Eylül 2020 Pazartesi 10:33 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzun bir sürenin ardından başlayan yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı paylaşımda, "Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulöncesi ve birinci sınıflar için uyum haftasının başlamasına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Selçuk, "Okulda güvendeyiz" yazılı bir görsel ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok bekledik ama kavuştuk. Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular. Zil çalsın, İstiklal Marşı’mız okul bahçesinde yankılansın; ders ve eğitim başlasın, çocuklarımız sıralarında yerini alsın ve #yaşasınokulumuz"

<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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