  • $7,8997
  • 9,3206
  • 488.503
  • 1178.97
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
13 Ekim 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aslolanın yüzyüze eğitim olduğunu belirterek,"Bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aslolanın yüzyüze eğitim olduğunu belirterek,"Bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

İkinci turda katılım oranları nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor

Lara Sahili'ndeki kum zambakları koruma altına alınıp uyarı levhaları yerleştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.