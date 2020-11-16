Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kapsamında nasıl bir yol izleneceği merakla beklenirken sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımında vatandaşları uyaran Bakan Selçuk, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor." dedi.

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılması konusunda temkinli konuştu. Salgın sürecinde kurallara riayet etmenin önemine vurgu yapan Selçuk, "İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etrafıyla ilgili genel gözlemini ortaya koyan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim kararına yönelik ne gibi bir tutum alındığını şu sözlerle kaydetti:

"Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım."