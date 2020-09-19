Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 6 bin EBA destek noktası kurduk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Selçuk, internete ulaşamayan çocuklar için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduklarını belirterek, “İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını çok kısa bir sürede 20 bine çıkaracağız” diyerek şunları kaydetti:

“Uzaktan eğitim konusunda Türkiye’nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da başardık.”

EN İYİ ALTYAPIYI YAPACAĞIZ



“Çok iddialı söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Her geçen gün çok daha dolu dolu programlarla tüm paydaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü öneriye açığız, çünkü arkamızda TRT var. Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını yapacağız.”