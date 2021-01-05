Metafor TDK kelime anlamı ne demek? İşte Metaforun anlamı, örnekleri, Özellikleri

Metafor, insanlara ihtiyaç duyduğumuz, ancak onlar için bilinmeyen anlamı, anladıkları görüntüler ve durumlar aracılığıyla aktarmamızı sağlayan bir kelime veya ifadedir. İyi seçilmiş bir metafor harikalar yaratabilir. Metafor yardımıyla insanları etkileyebilir, ilgilerini çekebilir, onları kendi bakış açınıza ikna edebilirsiniz.



Bir metafor yardımıyla, gerekli bilgileri hazırlıksız bir okuyucuya bile aktarmak kolaydır. Metaforlar dolaylı yoldan anlatımı sağladığı için mesajın kaynağa kişiselleştirilmeden iletilmesini sağlar. Bu yüzden de bilincin direncini kırar bilinçaltına işler.

Örneğin, belirli bir konuda uzmansanız ve okuyucunuza teknolojinin anlamını uzmanlar arasında kullanılan aynı kelime ve ifadelerle açıklamaya çalışıyorsanız, o zaman sizi anlamayacaktır. Ya da kelimelerin anlaşılması, anlamı anlaşılmaması olur. Çünkü sıkıcı. Bilgi karmaşık olarak algılanır, onu asimile etmek için zorlamalısınız. Sıkıcı olarak görülme riskiyle karşı karşıyasın. Kişinin dikkati dağılacak ve sizi gerçekten dinlemeyecektir.

Metafor kelimesinin anlamı, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Metafor kelimesinin anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, TDK'nın açıkladığı kelime anlamını sorguluyor.

Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyi başka benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesidir. Mecaz anlatım metafor olarak adlandırılmaktadır.

Türkçeye Fransızcadan geçen metafor kelimesinin kökeni Yunancadır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen Yunanca olan 'metaphora' kelimesinden gelmektedir. Özellikle edebi eserlerde metafor yapılıyor olması dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de metafor kelimesinin anlamı mecaz olarak açıklanmaktadır.

METAFOR NEDİR?

Metafor özellikle edebi çalışmalarda yer alan mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken doğadan ve başka bir şeyden alınan güzel bir benzetme olmaktadır. Genellikle güzel olanı anlatırken başka alanda güzelliği ile bilinen bir şeye atıfta bulunmak metafor olarak nitelendirilmektedir. Metafor anlatımı güçlendirirken, aynı zamanda sanatsal bir değer de kazandırmaktadır.

METAFOR NELERİ SUNAR?

Düşünme yetileri ve yaratıcılığı geliştirir

Anlaşılması zor soyut kavramları somut hale getirir

Bilimsel kavramların öğrenilmesi ve akılda uzun süre tutulması kolaylaştırılır

Bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir