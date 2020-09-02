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  3. Meslek lisesinde dal seçimi artık 9. sınıfta
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:58 | Son Güncelleme:

Meslek lisesinde dal seçimi artık 9. sınıfta

Meslek lisesinde dal seçimi artık 9. sınıfta

Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri, artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Düzenlemeye göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10’uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri, artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9’uncu sınıflarda yapılacak. Anadolu teknik programlarında 12’nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak.

DİLDE UYGULAMA SINAVI

Okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek. Liselerde yabancı dil derslerinin her bir sınavı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı seçilen derslerde, 10 öğrenci şartı aranmayacak.

Liselerde ders seçimlerinin de şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alınmasına karar verildi.  

EBA DESTEK NOKTALARI AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı. Selçuk, “81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200’e çıkarılacak” dedi. 

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