Mersin'de okul öncesi, uzaktan eğitim yapacak

Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

AA'da yer alan habere göre, Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alması için olağanüstü toplandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir."