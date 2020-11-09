MEB'ten öğrencilere kaynak desteği: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde ilkokul öğrencilerine soru paketi desteği yapmıştı. Toplamda 3 bin 500 adet soru içeren paket kapsamında 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğitimlerine destek sağlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı pandemi sürecinde öğrencilere sunduğu kaynak desteğine yenisini ekledi. İlkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf düzeyinde 3 bin 500 adet soruluk paket, "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde yayımlandı. Sorular Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı.

Soru paketinde 2'nci sınıflar için 785 adet soru, 3'üncü sınıflar için 1115 adet soru, 4’üncü sınıflar için 1600 adet soru yer aldı.

"ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın ile mücadele günlerinde tüm imkanlar ile öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, ilkoukl öğrencilerine destek çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk öğrencilere sağlanan desteğin sürdürüleceğini ise şu sözlerle ifade etti:

"Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız."

MEB, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri 5., 6. ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 8'inci sınıflar için LGS örnek soruları ve soru destek paketleri ve 9., 10., 11. ve 12'nci sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı. 5., 6., 7. ve 8'inci sınıflar için hazırlanan 4 bin 560 soru içeren 60 adet çalışma fasikülleri ile destek kapsamı genişletilirken, öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.