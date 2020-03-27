MEB'den YKS soruları için açıklama geldi! YKS soruları hangi konulardan gelecek?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS’nin 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Üniversiteye giriş kapsamında yapılacak olan YKS soruları hakkında adaylar açıklama bekliyordu. Beklenen açıklama önce Saraç’tan şimdi ise MEB’den geldi. Detaylar haberimizde…

YKS SORULARI HANGİ KONULARDAN GELECEK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS soruları ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

“YKS'de sorulacak müfredatla ilgili önceliğimiz ise bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığımız ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır.”

MEB’DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı’na soru hazırlamada dikkate alınması gereken müfredat kapsamını güncelleyen bir yazı gönderdi. YKS soruları için 12'nci sınıf öğrencileri; 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.