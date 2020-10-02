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  • MEB'den canlı derse saat ayarı! İlk ve ortaokullara yeni ders programı
02 Ekim 2020 Cuma 00:48 | Son Güncelleme:

MEB'den canlı derse saat ayarı! İlk ve ortaokullara yeni ders programı

MEB'den canlı derse saat ayarı! İlk ve ortaokullara yeni ders programı
- OSMAN NURİ CERİT

Okullarda canlı ders uygulamalarında ders saatlerinin sınırlandırılmasından dolayı yapılan planlamalarda sorunlar yaşanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

İlkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda ise günlük toplam 6 ders saatinden fazla canlı ders yapılamaz uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle ilkokul ve ortaokullarda haftalık ders çizelgesi belirlenecek. Okullarda bütün derslerin bu çizelge doğrultusunda yapılması sağlanacak.

MÜDÜRLER TAKİP EDEBİLECEK

EBA üzerindeki yoğunluğun daha az olduğu 14.00-17.00 saatleri arasında da dersler dağıtılabilecek. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformuyla diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilecek. 

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