MEB'den canlı derse saat ayarı! İlk ve ortaokullara yeni ders programı

İlkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda ise günlük toplam 6 ders saatinden fazla canlı ders yapılamaz uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle ilkokul ve ortaokullarda haftalık ders çizelgesi belirlenecek. Okullarda bütün derslerin bu çizelge doğrultusunda yapılması sağlanacak.

MÜDÜRLER TAKİP EDEBİLECEK



EBA üzerindeki yoğunluğun daha az olduğu 14.00-17.00 saatleri arasında da dersler dağıtılabilecek. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformuyla diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilecek.