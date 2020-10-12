MEB tablet dağıtımı 2020 ne zaman, başladı mı? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

MEB tablet dağıtımının ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bugün yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA destek noktaları ve tablet dağıtımı hakkında da konuştu. Peki, MEB tablet dağıtımı 2020 ne zaman, başladı mı?

MEB TABLET DAĞITIMI 2020 NE ZAMAN?

Yüz yüze eğitimde 2. aşamanın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, "Tabletlerin dağıtımına bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU YAPILIYOR MU?

Ücretsiz tablet başvurusu yapılmıyor. Tabletler belirlenen kriterlerdeki öğrencilere dağıtılacak. Bakan Selçuk, yaptığı geçtiğimiz günlerde 500 bin tablet dağıtımına ilişkin şu açıklamaları yapmıştı;

"Tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanacak. 500 bin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrenciye gönderilecek. Belirlenen stratejiye göre dağıtımlar yapılacak. Ailelerin gelir düzeyi, kardeş sayısı gibi bazı kriterler belirlendi. Öncelikler bu kriterlere göre belirlenecek. Sivil inisiyatifler tarafından sunulan destekler de aynı strateji ile öğrencilere peyderpey ulaştırılacak."