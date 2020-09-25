MEB staj açıklaması: Lise stajları ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Meslek lisesi öğrencilerilerinin stajları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise stajlarına ilişkin illere yazı gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.

LİSE STAJLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklanan koşulların sağlanması halinde lise öğrencileri 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

MEB STAJ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.