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  • MEB staj açıklaması: Lise stajları ne zaman başlıyor, zorunlu mu?
25 Eylül 2020 Cuma 15:16 | Son Güncelleme:

MEB staj açıklaması: Lise stajları ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

MEB staj açıklaması: Lise stajları ne zaman başlıyor, zorunlu mu"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise stajlarına ilişkin açıklama yapıldı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin staj durumuna ilişkin önemli açıklamalar yer aldı.

Meslek lisesi öğrencilerilerinin stajları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise stajlarına ilişkin illere yazı gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.

LİSE STAJLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklanan koşulların sağlanması halinde lise öğrencileri 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

MEB STAJ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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