Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? MEB Sözleşmeli Öğretmenlik atama takvimi ve kontenjanı yayınlandı!
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ve kontenjan listesi yayınladı. Adaylar “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden listeyi listeye ulaşabilecekler. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için heyecanla beklenen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak
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