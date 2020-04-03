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  3. MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

Son Dakika Haberleri.. MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

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