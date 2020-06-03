MEB son dakika telafi eğitimi açıklaması: Telafi eğitimi ne zaman yapılacak?

MEB'den son dakika telafi eğitimi açıklaması geldi. MEB yaptığı açıklamada yüz yüze telafi eğitim ile ilgili olarak tarih bilgisi paylaştı. Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

MEB: "Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."