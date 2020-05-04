MEB son dakika : Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak 2020? Okullar 1 Haziran'da mı açılıyor? İşte son durum…

Okullar ne zaman açılacak 2020? sorusunun yanıtı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın önlemleri çerçevesinde okullar geçici süreliğine kapaıtılmıştı. Normalleşme süreçlerinin konuşulduğu şu günlerde Bakan Selçuk da okulların durumuna ilişkin güncel açıklamalarda bulundu. Okullar 1 Haziran’da mı açılıyor? Sorusunun yanıtı ve okulların son durumu ile ilgili detaylar haberimizde…

OKULLAR 1 HAZİRAN’DA MI AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu da yanıtlayan Bakan Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk, "1 Haziran'a hazır mısınız?" sorusuna ise;

"Bize 'Pazartesi günü okul başlıyor' deseler biz başlarız, hazırız. Çünkü okulların dezenfektanlarla temizlenmesi, okullarda alınacak tedbirler, bununla ilgili altyapı, bu işlerin tedbir kısmına yönelik birçok husus meslek liselerinde ele alınan konular, üretim bandımızda olan birçok ürünü burada devreye sokmamız, alınacak tedbirlere katkı sağlamamız mümkün. Biz hazırız, çok net olarak" şeklinde yanıt verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okullar açılacak” şeklinde sorulan soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:

"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."