MEB lise sorumluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı nasıl yapılır?

Lise sorumluluk sınavı tarihleri belli oldu. Daha önce tüm sınıflara haziran ayında yapılması planlanan sorumluluk sınavı koronavirüs önlemleri çerçevesinde yalnızca 12'nci sınıf öğrencileri için yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluk sınavı ve hazırlık yeterlilik sınavının ihtiyaç halinde iki haftaya yayılarak yapılması planlandı.

LİSE SORUMLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.

SORUMLULUK SINAVI NASIL YAPILIR?

Sınavlar mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.