MEB LGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? LGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

LGS tercih kılavuzu, LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra merakla beklenen konulardan birisi oldu. İlköğretimden liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 1 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleşmişti. Bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav bir hayli heyecanlıydı. 24 Haziran Pazartesi günü açıklanan LYS 2019 sonuçlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’den açıklanacak tercih kılavuzuna çevirildi. Öğrenciler ‘LGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?’ ve ‘MEB LGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı?’ gibi sorularına yanıt aramaya başladı. Eğitim hayatı için büyük önem taşıyan tercihlerin doğru ve uzman kişiler ile birlikte yapılması gerekiyor. Öğrencilerin eğilimli ve başarılı olduğu alanda tercih yapmaları, başarılı olmaları için en önemli faktörlerden birisi.

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2019 için tercih kılavuzunun 25 Haziran Salı günü yayınlanması bekleniyor. Binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir. Ayrıca sonuçlara “meb.gov.tr” adresinden de ulaşabilirsiniz.

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

EV VE OKUL MESAFESİ

Bu şart her zaman ilk sıralarda yerini alır. Çünkü seçeceğiniz en iyi okul evinize yakın olan okuldur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve evine uzak mesafede okul seçen bir öğrencinin, okuluna saatler süren bir yolculuk sonrası varması, okul sonrasında ise yine saatler süren bir yolculuk sonrası evine yorgun düşmüş şekilde gelmesi, ödev ve tekrar yapacak hatta dinlenecek vakti bulamaması telafi edilebilir bir kayıp değildir.



EĞİTİM MÜFREDATI

Seçeceğiniz her lise size farklı kariyer planları sunuyor. Öğrenim göreceğiniz üniversiteye ve mesleğe göre lise seçmek; olmazsa olmaz maddeniz olmalı. Seçeceğiniz her lisenin size farklı kariyer planları sunduğu gerçeğini unutmamak gerek. Ağırlıklı olarak mühendis yetiştiren Alman Ekolü Okullar, daha çok siyasal bilimler mezunu veren Fransız Ekolü Okullar bunun en güzel örneklerinden bazıları. Çocuğunuz Tıp ya da Sağlık Bilimi seçecekse doğru lisenin Fen Lisesi olduğu şüphesiz.

Ancak bir kolej seçimi ile karşı karşıyaysanız bu sınıflandırmayı yapmak sizin yapacağınız araştırmaya kalıyor. Seçeceğiniz lisenin eğitim müfredatının öğrencinin üniversite sonrasındaki hedefleriyle ilişkilendirilebilir olması fevkalade önemli. Bu anlamda, bir lisenin mezunlarının hangi yükseköğretim programlarına yerleştiğini internetten dikkatle incelemeniz gerek. Bunun dışında talep görmediği için Sosyal sınıfı ya da Dil sınıfı açmayan kolejlerle de karşılaşıyoruz. Bunu kayıt öncesinde araştırmazsanız çocuğunuzun hayallerinin yarım kalması sürpriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz.



FİZİKİ YAPI

Bir eğitim kurumunun fiziki yapısının o kurumda verilen eğitimin kalitesini arttırdığı şüphesiz. Öğrencinin derslerde öğretmenle daha fazla akademik temasta bulunabilmesi adına sınıfların kalabalık olmaması, öğrencinin öğrendiğini uygulayıp pekiştirebileceği ve böylece öğrendiğini kalıcılık düzeyine taşıyabileceği laboratuvar mekanlarının olması, dersliklerin konforlu yüksek tavanlı ferah ve ışık alan odalar olması, öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlar.



KADRO NİTELİĞİ

Özellikle rehber öğretmen: Okulun üniversite sınavı ve diğer akademik alanlardaki başarısını, katıldığı olimpiyatları, projeleri, yarışmaları inceleyerek bir okulun eğitim kadrosunun yeterliliği ve okulun eğitim öğretim düzeyi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu noktada, okulun rehber öğretmeninin önemli rolünü lütfen unutmayın ve araştırın. Göz ardı etmemelisiniz ki ; yeni bir çevre ve yeni bir eğitim anlayışıyla hayatında yeni başlangıçlar yapan öğrencinin veli ve öğretmenleriyle arasındaki en iyi köpür rehber öğretmendir. Özellikle üniversite hazırlık döneminde rehber öğretmenin yapacağı mesleki rehberlik çalışmaları öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir.



ÜNİVERSİTE BAŞARISI

Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları, üniversite hazırlık sürecinde öğrencinin yarıştan kopması, motivasyonunun düşmesi gibi beklenmedik sorunlar noktasındaki çözüm yöntemleri önemlidir.



YABANCI DİL

İstatistiklere göre; yabancı dilde iddialı olan kolejlerin üniversite başarısı düşük, üniversite başarısı yüksek olan kolejlerde ise yabancı dil eğitimi vasat. Liseleri önemli kılan ve gençlerin çağı yakalamasındaki en önemli seçme kriterlerinden biri de yabancı dil. Yabancı dille eğitim veren Anadolu Liselerinin sayısı 30 u bile bulmuyorken iyi derecede yabancı dil eğitimi veren Anadolu liseleri bir elin parmakları kadar. Yabancı dilde iddialı olan kolejlerin üniversite başarısının düşük olduğu, üniversite başarısı yüksek olan kolejlerde ise yabancı dil eğitiminin vasat olduğu yapılan istatistikler arasında. Bu durumda veliler her ne kadar kolejlerde iyi yabancı dil eğitimi arıyor olsa da önceliğini üniversite başarısından kullanıp yabancı dilde aradığını bulamadığı noktada bunu yurt dışı yaz okulları ile telafi etme yolunu seçebiliyor.



SOSYAL FAALİYETLER

19 sene önce, öğretmenliğimin ilk yıllarında velilerin ve öğrencilerin eğitsel kol derslerine önem vermediklerini görürdüm. Şimdi ise; öğrencinin kendini tanımasına, zayıf yönlerini güçlendirmesine, güçlü yanlarını kontrol edebilmesine, inisiyatif kullanmasına, sorumluluk almasına, ekip çalışmasına uyum sağlamasına imkan sağlayan kulüp çalışmalarının ve eğitsel kol saatlerinin eğitim programının içinde yer almasının velilerin ve öğrencilerin okul seçiminde önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz.



ÜCRETLER VE BURSLULUK ORANLARI

Yıllık eğitim ücreti neredeyse 40 bin TL’yi aşan liseler, zorunlu bağış yapmadan okumanın mümkün olmadığı devlet liseleri, ticari kaygıyla akıl almaz indirimler yapan ve dengesiz rekabete yol veren Türk kolejleri. Bunlar var olduğu müddetçe, velilerin öncelikleri her daim değişecek, kafaları her zaman karışacaktır.