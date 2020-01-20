MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayınlandı mı? Gözler 2020 Ocak ayı LGS örnek sorularında

MEB LGS Ocak ayı örnek sorular, orta son sınıfı öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. 15 günlük tatiline çıkan öğrenciler bu süre zarfı içerisinde LGS sınavına hazırlanmak istiyor. LGS Aralık ayı örnek soruları çözen öğrenciler LGS Ocak ayı örnek soruların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. LGS örnek sorular her ay MEB tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.MEB son dakika açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA MI?

2020 LGS Ocak ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. MEB'in LGS Ocak ayı örnek sorularını ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LGS ARALIK AYI SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.



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LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.