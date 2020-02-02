MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında! Gözler MEB LGS Şubat ayı örnek sorularında...

MEB LGS örnek soruları yoğun ilgi görüyor. LGS sınavı bu sene 7 Haziran'da gerçekleşecek. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları çözerek sınava hazırlanıyorlar. MEB LGS Ocak ayı örnek sorular geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Ocak ayı örnek soruları bitiren öğrenciler MEB'in Şubat ayında yayınlayacağı soruları bekliyor. MEB LGS Ocak ayı örnek sorularına haberimizden ulaşılabiliyor.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

LGS 2020 için dördüncü soru kitapçığı yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ocak ayı örnek sorularına ulaşabilirsiniz.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ



MEB LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB LGS Şubat ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.