29 Mayıs 2020 Cuma 17:38 | Son Güncelleme:
MEB kursları ne zaman açılacak? Son dakika MEB açıklaması...
Koronavirüs salgını nedeni ile kapatılan kursların açılış tarihi belli oldu. Haziran ayı ile normalleşme sürecine giren ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kursların da ne zaman açılacağı açıklandı. MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kursları için tarih verdi...
MEB kursları ne zaman açılacak? merak ediliyordu. Mart ayından beri ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeni ile kapatılan kursların açılış tarihi açıklandı. MEB son dakika açıklamasına göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslar için tarih verildi. İşte özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kursları açılış tarihi..
MEB KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.