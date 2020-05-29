MEB kursları ne zaman açılacak? Son dakika MEB açıklaması...

MEB kursları ne zaman açılacak? merak ediliyordu. Mart ayından beri ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeni ile kapatılan kursların açılış tarihi açıklandı. MEB son dakika açıklamasına göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslar için tarih verildi. İşte özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kursları açılış tarihi..

MEB KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.