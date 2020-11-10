MEB, Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil uygulanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 yılı eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Böylece, pandemi nedeni ile de son günlerde sıklıkla araştırılan 'Kasım ayı ara tatil ne zaman, başlayacak?' sorularının cevabı da kesinlik kazandı. Bilindiği üzere bu yıl eğitim süreci pandemisi nedeniyle 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim modeliyle başladı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilen uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde uygulanmaya başladı.

KASIM AYI ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre;

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de uygulanacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.