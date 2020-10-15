15 Ekim 2020 Perşembe 09:58 | Son Güncelleme:
MEB ekim ayı seminer programı 2020 yayında! Online öğretmen seminer programı giriş ekranı!
MEB ekim ayı öğretmen seminer programı yayınlandı. Seminerler ile öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ile mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. MEB seminer programı 20 bin öğretmene ulaşacak. Öğretmen seminer programı online olarak gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online seminer programları düzenleniyor. Ekim ayı seminer programı ise belli oldu. 20 bin öğretmenin katılım sağlayacağı programda; okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak isteniyor. MEB öğretmen seminer programı online olarak yapılıyor.
MEB EKİM AYI ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI
Öğretmen seminer programına, alanında uzman akademisyenler katılacak. Program https://konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresi üzerinden gerçekleştirilecek.