MEB ekim ayı seminer programı 2020 yayında! Online öğretmen seminer programı giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online seminer programları düzenleniyor. Ekim ayı seminer programı ise belli oldu. 20 bin öğretmenin katılım sağlayacağı programda; okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak isteniyor. MEB öğretmen seminer programı online olarak yapılıyor.

MEB EKİM AYI ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI

Öğretmen seminer programına, alanında uzman akademisyenler katılacak. Program https://konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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