MEB açıkladı.. Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav başvuru tarihi yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman? Milyonlarca öğrenci sınavı heyecanla takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın başvuruları 5 Şubat'ta başlamış 24 Şubat'ta sona ermişti. 5.sınıf ile 11. sınıfların katıldığı sınavı kazanan öğrencilere devlet tarafından ödenek sağlanıyor. Yeterli puanı alan öğrenciler devlet tarafından sağlanan bursu almaya hak kazanıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav tarihleri 25 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sınav 6 Haziran'a ertelendi.

BURSLULUK SINAVI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Velinin geliri, velinin eşinin geliri, ekstra gelirler, net yıllık gelir toplamı, yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin isimleri, belgede bulunması gerekir.

Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekiyor.

BURSLULUK GEÇMİŞ SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN.

BURSLULUK SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Bursluluk sınavında öğrencilere sınıfların göre sorular sorulacak. 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri soruları sorulacak.

8. Sınıf ve hazırlık sınıfı (8. Sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Anlak Bilgisi) soruları çözülecek.

Belirtilen süre zarfında 9, 10, 11’nci sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji), Sosyal Bilimleri (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorularını yanıtlamaya çalışacak.