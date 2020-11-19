MEB 30 bin tablet başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? MEB tablet başvurusu 2020!

MEB 30 bin tablet başvurusu yakından takip ediliyor. Online eğitim süreci boyunca 30 bin tablet dağıtımı gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ön planda tutulduğunu, Kamu ve özel sektör kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte birçok öğrenciye tablet ulaştırdıklarını belirtti. MEB 30 bin tablet başvurusu ne zaman? MEB tablet başvurusu 2020 nasıl yapılır?

MEB 30 BİN TABLET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet başvurusu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarın resmi veriler ışığında hazırlanan dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

MEB TABLET BAŞVURUSU 2020 NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Tuzla Belediyesi'nin "Askıda Tablet" kampanyasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz

TABLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Bağcılar Belediyesi'nin tablet kampanyası da aşağıda yer almaktadır.