MBSTS ertelendi mi? ÖSYM DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?

MBSTS ertelendi mi? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından sınavın ertelenip ertelenmediği merak konusu olmuştu. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM DİB-MBSTS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. Sınavlar için yeni tarih bilgisi henüz paylaşılmadı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.