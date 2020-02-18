MBSTS 2020 başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM MBSTS başvuru sınav ücreti ne kadar?

MBSTS başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. MBSTS başvuruları nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olan düzenlenen sınavın başvuru işlemleri 18 Şubat ve 24 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. MBSTS sınav ücreti bu yıl 170 TL olarak belirlendi.

MBSTS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 5 Mart 2020 tarihidir.

MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 170 TL’dir.

MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 4 Nisan 2020 tarihinde kılavuzda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.