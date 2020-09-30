Liseler ne zaman açılacak, uzaktan mı olacak? Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Liseler koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim sitemi ile eğitime devam ediyorlar. Geçtiğimiz haftalarda birinci sınıflar ve ana okulu öğrencileri yüz yüze eğitime başladılar. Liselerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı noktasında Bakan Selçuk merak edilenleri yanıtladı.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk liseler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz.

Özel eğitimli çocuklarımızı en erken düşünüyoruz çünkü onların sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel, onlar evde yok.Kafamızda birden fazla takvim var.

Okulun şöyle bir işlevi var; okul stabil bir atmosfer oluşturuyor, sosyal hareketlilikler azalıyor. Böyle baktığımızda tüm öğrencilerimizin gelmesinin avantajı da var. Ama emin olun, bu riski azalttıkça emin olduğumuz grupları açacağız. 8. ve 12. sınıflara cumartesi - pazar özel kanal açtık.

Akademik destek diye bir yazılımımız var liseliler için. Eğitimde yapay zeka temelli bir yazılıma sahip olan birkaç ülke var. Çocuğun eğitim sürecini izliyor yazılım ve bu ücretsiz, herkese açık. Diyelim ki telefonumda internet kotam yok, 8 GB internet kotası.

Bir defa 8 saat - 7 saat tablete oturulmaz. Yanlış buluyorum. Önemli olan verimli çalışmak. Daha önce tableti elinden alırken oyunlarla ilgili bir durum söz konuydu. Şimdi dersle ilgili olduğu için 'Aman çocuğum tableti ala' dönüştü.

Kullanım şekli değişti. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Önemli olan çocuğun akademik hedefi değil çocuğun kişisel olarak hayata hazır olması. Hayat kaçıyor, hayat kaçtığı için sosyal becerileri hayatı anlama becerileri... İşe girdiğinde üniversite soruları sormuyorlar ki. Bu becerilerin gelişmesi için hayat becerileri lazım."

Konuya ilişkin güncel bir gelişme olması durumunda ilgili bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.