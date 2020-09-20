Liseler ne zaman açılacak? 9. sınıflar okula gidecek mi?

Lise ve ortaokul öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı merak konusu oldu. 31 Ağustos'ta okullar uzaktan eğitim ile açıldı. Öğrenciler EBA TV ve canlı sınıflarda derslerine devam ediyorlar. 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitima başlayacaklar. Peki, lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde yapılacak.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."

LİSE VE ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Lise ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Bakanlık tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.