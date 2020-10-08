Lise öğrencileri, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Seyreltilmiş ve kademeli olarak uygulanan yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde hangi sınıflar için okulların ne zaman açılacağını duyurdu. Peki, liseler ne zaman açılacak 2020? Lise kaçıncı sınıflar okula gidecek?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Lise hazırlık ve lise son sınıf olan 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi günü itibari ile okula gidecekler.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9, 10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacakları henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.