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Lisede sınıfta kalma geri geliyor

Lisede sınıfta kalma geri geliyor

Başarıyı yükseltmek için yenilikler yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ikmal ve sınıfta kalma uygulamalarının yeniden hayata geçirileceğini söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf tekrarının kaldırılmasının öğrencilerin performansını olumsuz etkilediğini söyledi. Bakan Selçuk, “Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkânlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek” dedi.

DERSLER AŞAMALI OLACAK

Selçuk ayrıca temel derslerin de aşamalandırılacağını belirtti. Örneğin matematik dersi 1, 2 ve 3 olarak bölünecek. Matematik 1’i geçemeyen matematik 2’yi alamayacak. 


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