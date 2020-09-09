MEB sorumluluk sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs sebebi ile mart ayından beri devam eden uzaktan eğitim sistemi 19 Haziran Cuma günü karne notlarının açıklanmasıyla son buldu.



LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıkladı.Bakan Yardımcısı Safran, sadece 12’nci sınıflarda isteyen öğrencilere yönelik uygulanabileceğini belirtti. Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.”

SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.