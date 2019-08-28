Lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E okul LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı..

Lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu liseye yerleşemeyenler tarafından merak ediliyor. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos'ta alındı. Lise 3. nakil sonuçlarının açıklanması ilemerkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.Lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? diye araştıranlar için e okul LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 6 Eylül'de duyurulacak.Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

LGS 3. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekiyordu. Başvurular sona erdi.

NAKİL KOMİSYONU NEDİR?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri yürütülecek.

Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.