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  3. Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? LGS nakil sonuçları için geri sayım

Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? LGS nakil sonuçları için geri sayım

Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı" LGS nakil sonuçları için geri sayım

Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu henüz yerleşemeyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.Yerleştirmeye esas birinci nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurularını yaptı. Şimdi gözler LGS nakil sonuçlarında. Lise 3.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yerleşme işlemlerini tamamlayacak. Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 5 Ağustos 2019'da başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erdi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta duyuruldu. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos'ta alındı. Lise 3.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.Lise nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise nakil sonuçları 6 Eylül'de duyurulacak.Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

LGS 3. NAKİL İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurularını yaptı.

NAKİL KOMİSYONU NEDİR?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci  yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı  içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci  yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya  Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara  yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt  alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8.  sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile  hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak  yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve  nakil işlemleri yürütülecek.

Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı  olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim  Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime  yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş  birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine  uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak  şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi  bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine  ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş  işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara,  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden  okullara dengeli bir şekilde yapacak.

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