Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? E-okul LGS lise nakil tarihleri belli oldu

Lise nakil işlemleri ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 8’nci sınıfı tamamlayan ve merkezi sınavla öğrenci alımı yapan liselere başvurmak isteyen adaylar, MEB tarafından düzenlenen LGS’ye girdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen veya hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar nakil dönemlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.