Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler neler?

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? sorusu yoğun bir şekilde aranan konular arasında girdi. 2019 LGS tercihleri 1 Temmuz günü başladı ve 12 Temmuz’da sona erdi. Tercih işlemlerinde öğrencilerin puanlarına göre okullara yerleştirme yapıldı. LGS sınavından istediği puanı alamayan öğrenciler, yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt olacak.Lise kayıtları ne zaman başlayacak? diye merak edenler için lise kayıt tarihleri ve lise kayıtları için gerekli belgeler haberimizde yer alıyor..

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.Nakil tarihleri ise şu şekilde:

-Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

-İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

-Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

-Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

LİSE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf