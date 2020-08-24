Tercih sonrası lise kayıtları ne zaman yapılacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçların ardından okul kayıtları yapılacak. LGS 2.nakil dönemi başvuruları da başladı.

LGS NAKİL VE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.