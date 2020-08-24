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  3. Tercih sonrası lise kayıtları ne zaman yapılacak?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:24 | Son Güncelleme:

Tercih sonrası lise kayıtları ne zaman yapılacak?

Tercih sonrası lise kayıtları ne zaman yapılacak"

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirmeye esas 1.nakil sonuçları açıklandı.

Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçların ardından okul kayıtları yapılacak. LGS 2.nakil dönemi başvuruları da başladı. 

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Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

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