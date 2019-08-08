LGS 3. tercihleri bugün bitiyor! Lise ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilmeye başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi. Yerleşemeyenler ikinci tercihlerini 8 Ağustos tarihleri arasında yaptı. Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebiliyor. Lise ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

LİSE İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise ikinci nakil başvuru dönemi 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 6 Eylül'de duyurulacak. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.