Lise hazırlık sınıfı nedir? Lise hazırlık sınıfları açılıyor mu?

Lise hazırlık sınıflarının okula başlama durumu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim'de kademeli ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Lise hazırlık sınıfları açılıyor mu?

LİSE HAZIRLIK SINIFLARI OKULA BAŞLIYOR MU?

Köy okullarında, 2, 3, 4, 8, lise hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde 12 Ekim'de açılıyor.

LİSE HAZIRLIK SINIFI NEDİR?

Lise hazırlık sınıfı ortaokul mezunu olan öğrencilerin lise öğrenimi göreceği okulda 9. sınıfa geçmeden önce alacağı yabancı dil eğitimi sınıflarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, 9 uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfı öğretim programlarında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun olarak eğitim verilir. Haftalık ders çizelgesinde belirtilen ders saatinin becerilere göre dağılımı, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince belirlenir.

b) Türkçe dersinde öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim programında belirtilen kazanımlar dikkate alınarak metinler veya etkinlikler yoluyla dinlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.