Lise tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılıyor? Lise ek tercihleri ne zaman?

Lise ek tercihleri ne zaman? arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Bu yıl liseye başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Yerleşemeyen öğrenciler ek tercihlerden yararlanacak. Öğrenciler, yerel yerleştirme okul tercihi, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar başlıkları altında tercih yapılıyor. Lise ek tercihleri ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

2019 LGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

29 Temmuz-2 Ağustos - Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi

5 Ağustos - Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları

5-8 Ağustos - Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları

10 Ağustos - Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LİSE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

Lise tercih sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler dolduruluyor.

LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI E OKUL'DAN SORGULANABİLİYOR

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.