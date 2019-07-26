Lise boş kontenjanları belli oldu. 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor.

E OKUL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.