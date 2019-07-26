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Lise boş kontenjanları belli oldu!

Lise boş kontenjanları belli oldu!

Lise boş kontenjanları belli oldu. LGS 2019 tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS nakil başvurusu yapacak.

Lise boş kontenjanları belli oldu. 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor.  

E OKUL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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