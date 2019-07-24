Sağlık, ilahiyat lisans tamamlama sonuçları: Lisans tamamlama 2019 başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık, ilahiyat lisans tamamlama başvuru işlemleri 17 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Adaylar işlemlerini bugün saat 17:00’a kadar tamamlayabilecekler. Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile işlemler gerçekleştiriliyor. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvuru yapabiliyorlar.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Adaylar başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile işlemlerini yapabiliyorlar.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olanlar, 2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na başvurabilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na ilişkin başvuru ve tercih işlemleri, 17.07.2019 – 24.07.2019 (Saat:17.00) tarihleri arasında Yökseköretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Adayların tercih yapabileceği örgün ve uzaktan eğitim veren üniversiteler şu şekilde:

Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ağrı İbrahim Çeçen, Akdeniz, Aksaray, Amasya, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Artvin Çoruh, Atatürk, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Bursa Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Düzce, Erciyes, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay Mustafa Kemal, Hitit, Iğdır, İnönü, İstanbul, İzmir Katip Çelebi, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Kocaeli, Kütahya Dumlupınar, Marmara, Muş Alparslan, Necmettin Erbakan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Ondokuz Mayıs, Ordu, Osmaniye Korkut Ata, Pamukkale, Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Selçuk, Siirt, Sinop, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Şırnak, Tekirdağ Namık Kemal, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl, Yozgat Bozok ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi