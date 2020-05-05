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  3. Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

YÖK: "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı."

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği duyuruldu.

AA'nın aktardığı habere göre, YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.

YÖK, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.


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