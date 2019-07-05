LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihlerinin bitmesine sayılı gün kaldı. Öğrenciler için geri sayımın başladığı şu günlerde “LGS tercihleri ne zaman bitiyor?” ve “LGS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. LGS sınavı ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve cevapları için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak.

LGS TERCİHLRİ NASIL YAPILIR?

Bu yıl sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara sebep oldu. Önceki yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili sinyaller veriyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru olacak. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alabilirsiniz.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

KAÇ GRUPTA TERCİH YAPILACAK?

Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere öğrenciler 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.