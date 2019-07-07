LGS tercihi son gün ne zaman? 2019 LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

LGS tercihi son gün ne zaman? öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sonuçlarına göre tercih işlemleri 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. Öğrenciler MEB tarafından yayınlanan LGS tercih robotu ile kolaylıkla tercih işlemlerini halledebiliyor. Hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler heyecanla tercih robotunu ve tercihin son gününü araştırıyor. Peki LGS tercihlerinin son günü ne zaman? 2019 LGS tercih robotu nasıl kullanılır? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

LGS TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercihleri 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 LGS tercihleri son tarihi ise 12 Temmuz olarak belirlendi.

2019 LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bu yıl ilk kez tercih robotu da kullanıma sunuldu. E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Öğrenciler, bu robotu kullanarak, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Bakanlıkça yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her okulun tercih kodu, adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgileri yer alıyor.

TERCİHLERİ ONAYLATMAK ŞART

Tercihler belirlendikten sonra mezun olunan ortaokul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak, okul müdürlüğüne 1-12 Temmuz tarihleri arasında onaylatmak ve tercihlerin bir çıktısını imza karşılığında almak zorunlu oluyor.

MEB LGS TERCİH TAKVİMİ 2019

01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların ilan Edilmesi

29 Temmuz – 02 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Agustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019 Yattlılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019 il/ilçe Ögrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatdılık Yerleştirme Sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme işlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (12 Temmuz 2019 saat 17.00'ye kadar).

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

a) Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

d) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.