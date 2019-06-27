LGS tercih robotu nasıl kullanılır? E okul tercih robotu LGS 2019

LGS tercih robotu nasıl kullanılır? sorusu bu sıralar en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.Tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 1-12 Temmuz 2019 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. E-Okul MEB tercih sayfası içerisinde yer alan LGS tercih robotu lise tercihlerini yapacak öğrencilere yardımcı oluyor. Lise tercihi, il ve ilçe seçimi ile öğrencinin elde ettiği yüzdelik dilim bilgileri girerek tercih robotu oluşturulabiliyor. Peki LGS tercih robotu nasıl kullanılır? diye merak ediyorsanız işte E okul tercih robotu LGS 2019 ile ilgili detayları bilgiler..

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu sene ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 1-12 Temmuz 2019 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (12 Temmuz 2019 saat 17.00'ye kadar).