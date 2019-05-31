LGS soruları nasıl olacak? LGS 2019 örnek soruları MEB son dakika

LGS örnek soruları sınav için geri sayımın başlaması ile beraber yoğun ilgi görüyor. LGS soruları nasıl olacak? Başvuruları 3 Nisan ve 14 Nisan tarihleri aralığında alınan LGS, 1 Haziran’da yapılacak. Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak gerçekleştirilecek, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Sınava girecek olan öğrenciler soruların nasıl olacağını merak ediyorlar. MEB’in yayınladığı örnek sorulara haberimiz içerisinden ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz.

MAYIS AYI LGS ÖRNEK SORULARI

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik sekizinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Genel Müdürlük, 2018 Ekim ayından itibaren her ay öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen uygulama, son soru kitapçığının yayımlanması ile bu eğitim-öğretim yılı için tamamlandı.

Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişilebilecek.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

LGS SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.





Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul

müdürlüklerinden alabilecektir.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.