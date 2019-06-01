LGS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS sınav soruları cevapları MEB son dakika

LGS soruları cevapları 2019 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS 2019 sınav soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Merkezi sınav ile öğrenci alan liseler için Milli Eğitim Bakanlığı bir sınav düzenliyor. LGS 2019 yılında 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle iki oturum şeklinde yapılıyor. Sınavın birinci oturumu 09.30’da başladı, ikinci oturumu ise 11.30’da yapılacak. Öğrenciler sözel ve sayısal bölümler için verilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışıyorlar. Sınavın ardından sonuçlar için heyecan başlıyor. Sonuçlar açıklanmadan önce de öğrenciler sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar.

LGS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soruları cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. LGS soru ve cevapları http://odsgm.meb.gov.trinternet adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV NASIL OLUYOR?

Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını

yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’ nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.