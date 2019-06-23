LGS sonuçları yarın açıklanacak

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak.

Merkezı Sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.

Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Heyecanlı bekleyişte sona gelindi.

Merkezi sınav sonuçlarına yarın www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

Tercih başvurularının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

(TRTHaber)